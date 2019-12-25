Ленобласть потратит 275 млн руб на поддержание в порядке камер фиксации нарушений ПДД

Эта сумма рассчитана на три года.

Ленобласть в 2020-2022 годах планирует потратить почти 275 миллионов рублей на поддержание в порядке камер фиксации нарушений правил дорожного движения. Это следует из закупки, которую разместил комитет государственного заказа региона.

Победитель соответствующего аукциона будет заниматься ремонтом и техническим обслуживанием комплексов автоматической фото-видеофиксации.

В 2020 году этой компании предстоит обслуживать 231 стационарный и 44 мобильных комплекса, а в 2022 году количество стационарных комплексов, как планируется, возрастет до 271.

Цель всей этой благородной деятельности – "создание условий неотвратимости наказания за совершенные административные правонарушения в области дорожного движения", - отмечается в документации к закупке.

Финансирование работ будет осуществлено из средств бюджета Ленинградской области.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге и области пройдут рейды ГИБДД.

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