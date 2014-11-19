Ленобласть поддерживает женщин-предпринимателей

Услугами Фонда поддержки предпринимательства пользуются около 40% жительниц Ленобласти.

Женщины-предприниматели из Ленобласти могут получить государственные микрозаймы на льготных условиях. В прошлом году Фонд поддержки бизнеса выдал дамам 51 микрозайм на сумму более 100 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 7 марта.

В Фонде предприниматели могут проконсультироваться со специалистами, пройти обучение и получить помощь в разработке и продвижении проектов.

Регион организует проекты, в которых бизнесвумен могут получить гранты на развитие своего дела. Проводится конкурс "Мама-предприниматель". В прошлом году в нем приняли участие 35 жительниц Ленобласти, победитель - владелица столярной мастерской получила 100 тысяч рублей.

Ранее в Piter.tv сообщили, что Росстат назвал самые убыточные отрасли 2020 года.

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