Ночные заморозки ожидаются в Ленобласти в конце недели

Ленобласть встретит четверг туманом и потеплением до +15 градусов.

В Ленинградской области в четверг, 8 октября, местами ожидается туман. Видимость может ухудшиться в ночные и утренние часы, сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В течение суток в 47-м регионе прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит от +2 до +7 градусов, а местами может опуститься до -1 градуса. Днем столбики термометров поднимутся до +10...+15 градусов.

Ветер будет южным и юго-западным со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление ночью начнет слабо повышаться, а днем — понижаться.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург окажется во власти атмосферного фронта 29 сентября.

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