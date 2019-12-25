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Ленобласть и таджикский регион Хатлон договорились о сотрудничестве
Сегодня, 15:53
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Ленобласть и таджикский регион Хатлон договорились о сотрудничестве

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Участники встречи определили главные векторы сотрудничества между регионами и разработали план действий на будущий год. 

В ходе инвестиционного форума "Хатлон Инвест-2024" состоялась встреча первого заместителя председателя правительства Ленинградской области Романа Маркова и руководителя Хатлонской области Таджикистана.

Участники встречи определили главные векторы сотрудничества между регионами и разработали план действий на будущий год.  Кроме того, была достигнута договоренность о визите губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в Таджикистан в следующем году.

Марков подчеркнул, что доверительные отношения между регионами будут служить надежной базой для укрепления партнерства по всем значимым направлениям.

Ранее мы сообщили о том, что международный автовокзал намерены построить в Ленобласти.

Фото: Пресс-служба председателя Хатлонской области

Теги: ленобласть, политика
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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