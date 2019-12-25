Ленобласть и таджикский регион Хатлон договорились о сотрудничестве

В ходе инвестиционного форума "Хатлон Инвест-2024" состоялась встреча первого заместителя председателя правительства Ленинградской области Романа Маркова и руководителя Хатлонской области Таджикистана.
Участники встречи определили главные векторы сотрудничества между регионами и разработали план действий на будущий год. Кроме того, была достигнута договоренность о визите губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в Таджикистан в следующем году.
Марков подчеркнул, что доверительные отношения между регионами будут служить надежной базой для укрепления партнерства по всем значимым направлениям.
Ранее мы сообщили о том, что международный автовокзал намерены построить в Ленобласти.
Фото: Пресс-служба председателя Хатлонской области
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