Ленобласть и таджикский регион Хатлон договорились о сотрудничестве

Участники встречи определили главные векторы сотрудничества между регионами и разработали план действий на будущий год.

В ходе инвестиционного форума "Хатлон Инвест-2024" состоялась встреча первого заместителя председателя правительства Ленинградской области Романа Маркова и руководителя Хатлонской области Таджикистана.

Участники встречи определили главные векторы сотрудничества между регионами и разработали план действий на будущий год. Кроме того, была достигнута договоренность о визите губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в Таджикистан в следующем году.

Марков подчеркнул, что доверительные отношения между регионами будут служить надежной базой для укрепления партнерства по всем значимым направлениям.