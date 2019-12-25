Ленобласть благоустроила 16 дворов с начала 2024 года

С начала года в Ленинградской области обновили 16 дворовых территорий. Сейчас идет благоустройство еще шести участков. Такие данные предоставил региональный Комитет по ЖКХ.
Особенно впечатлил местных жителей двор в Дубровке (Всеволожский район). Здесь появились различные виды качелей, игровая зона для панна-футбола и "Морского боя", рама для кроссфита, уличные тренажеры, а также детские площадки.
Во дворе одного из домов в поселке Мга, находящемся в Кировском районе, провели озеленение территории и обустройство пространства возле подъездов, установили экологически чистые скамейки и уличные фонари.
В Буграх создали детские площадки для малышей, спортивную зону, а также облагородили окружающую территорию.
Ранее мы сообщили о том, что более 100 общественных пространств благоустраивают в Ленобласти.
Фото: Комитет по ЖКХ Ленобласти
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