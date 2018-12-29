Ленинградский зоопарк получил двухэтажный павильон "кормокухни"

В Ленинградском зоопарке появились новые помещения, предназначенные для хранения продуктов для животных, а также кормления питомцев. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдала Служба Государственного стройнадзора.
Отметим, что проект реализован в рамках инвестиционной программы от Комитета по строительству. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Созданием объекта занималась компания "Лентехстрой".
Специалисты добавили, что благодаря "Кормокухне" можно обеспечить подготовку и варку продуктов, а также розлив уже готовой пищи по кормушкам. После этого в помещениях будет происходить охлаждение, прием и очистка оборудования: поилок, кастрюль и другого инвентаря. Согласно установленным стандартам, в течение суток продукты могут храниться на территории объекта.
Сам павильон представляет собой двухэтажное здание по складскими помещениями, холодильными камерами, кладовыми, цехом развески, рабочих кабинетов, душевых и гардеробом.
Напомним, что система управления "Метростроем" изменится.
Фото: Piter.tv
Оставить комментарий