Ленинградский зоопарк получил двухэтажный павильон "кормокухни"

Новое помещение поможет сотрудникам зоопарка в процессе подготовки корма.

В Ленинградском зоопарке появились новые помещения, предназначенные для хранения продуктов для животных, а также кормления питомцев. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдала Служба Государственного стройнадзора.

Отметим, что проект реализован в рамках инвестиционной программы от Комитета по строительству. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Созданием объекта занималась компания "Лентехстрой".

Специалисты добавили, что благодаря "Кормокухне" можно обеспечить подготовку и варку продуктов, а также розлив уже готовой пищи по кормушкам. После этого в помещениях будет происходить охлаждение, прием и очистка оборудования: поилок, кастрюль и другого инвентаря. Согласно установленным стандартам, в течение суток продукты могут храниться на территории объекта.

Сам павильон представляет собой двухэтажное здание по складскими помещениями, холодильными камерами, кладовыми, цехом развески, рабочих кабинетов, душевых и гардеробом.

Напомним, что система управления "Метростроем" изменится.

Фото: Piter.tv