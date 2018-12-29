Елин: Система управления "Метростроем" изменится

Какие именно произойдут изменения, советник не рассказал.

Евгений Елин рассказал о возможных изменениях в системе управления "Метростроем". По мнению спикера, сейчас она напоминает "прослойку": компания получает финансирование и направляет перераспределенные средства подрядчикам. Специалист уверил, что субподрядные организации не лишатся работы.

Елин напомнил о проблеме с выплатами по заработной плате. Ранее такие вливания были сделаны, но в декабре чиновники собираются найти системное решение сложившейся ситуации. Напомним, что в конце 2018 года рабочие со строящейся станции "Театральная" устроили забастовку из-за того, что руководство "СМУ-11"не рассчиталось с ними по долгам. Спустя два дня с недовольными сотрудниками рассчитались благодаря вмешательству Правительства.

На данный момент "Метрострой" погасил долги в размере 524 миллионов рублей. В конце декабря деньги получили сразу несколько субподрядчиков. Далее средства перешли в руки рабочих.

Фото: Piter.tv