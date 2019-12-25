Ленинградский зоопарк переходит на осенний режим работы

С 1 сентября Ленинградский зоопарк зоопарк будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00. Об этом сообщили в социальных сетях Ленинградского зоопарка.
Также кассы и вход в зоопарк будут закрываться на час раньше.
С наступлением холодного сезона и раннего наступления сумерек, зоопарк будет постепенно сокращать время своей работы. Однако здесь царит настроение вечной весны – зоопарк работает круглый год, несмотря на погодные условия. Даже в дождливые и ветреные осенние дни.
Ранее сообщалось, что Ленинградский зоопарк вступил в Программу ЕАРАЗА.
Фото: Ленинградский зоопарк
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все