Ленинградский зоопарк переходит на осенний режим работы

Наступают холода, а вместе с этим Ленинградский зоопарк меняет часы своей работы. Теперь вход и касса будут работать меньше.

С 1 сентября Ленинградский зоопарк зоопарк будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00. Об этом сообщили в социальных сетях Ленинградского зоопарка.

Также кассы и вход в зоопарк будут закрываться на час раньше.

С наступлением холодного сезона и раннего наступления сумерек, зоопарк будет постепенно сокращать время своей работы. Однако здесь царит настроение вечной весны – зоопарк работает круглый год, несмотря на погодные условия. Даже в дождливые и ветреные осенние дни.

Ранее сообщалось, что Ленинградский зоопарк вступил в Программу ЕАРАЗА.

Фото: Ленинградский зоопарк

