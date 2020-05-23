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Легковушка столкнулась со "Скорой" на перекрестке Академика Бойкова и Вавиловых

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Никто не пострадал.

В субботу днем, 23 мая, иномарка столкнулась с автомобилем скорой помощи на пересечении Улицы Академика Байкова и улицы Вавиловых. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Предполагается, что водитель машины марки Volkswagen Polo, поворачивая налево со второстепенной дороги, решил не пропускать автомобиль с врачами, в результате чего и врезался в правое переднее крыло "скорой". 

ДТП произошло рядом с Елизаветинской больницей. К счастью, прибегать к помощи работающих там врачей не понадобилось.

На данный момент сотрудники ДПС пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что на пешеходном переходе на проспекте Культуры у поста ДПС сбили мужчину.

Видео: vk.com/spb_today

Теги: видео, дтв со скорой, дтп, иномарка, скорая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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