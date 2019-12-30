Видео: на Наставников сгорел легковой автомобиль

Спасатели приехали оперативно, но спасти авто не удалось.

Вечером 17 января в Красногвардейском районе сгорел автомобиль. Очевидцы поделились кадрами произошедшего в сети.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Петербургу, сообщение о пожаре поступило в 17:31. На проспекте Наставников у дома №20 загорелась "Тайота".

У авто сгорели сгораемые части. В 17:56 огонь ликвидировали. В тушении участвовали 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что около станции метро "Девяткино" загорелся жилой дом.

Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"