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Видео: на Наставников сгорел легковой автомобиль

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Спасатели приехали оперативно, но спасти авто не удалось.

Вечером 17 января в Красногвардейском районе сгорел автомобиль. Очевидцы поделились кадрами произошедшего в сети.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Петербургу, сообщение о пожаре поступило в 17:31. На проспекте Наставников у дома №20 загорелась "Тайота". 

У авто сгорели сгораемые части. В 17:56 огонь ликвидировали. В тушении участвовали 9 человек личного состава и 2 единицы техники. 

Сведений о пострадавших не поступало. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что около станции метро "Девяткино" загорелся жилой дом. 

Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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