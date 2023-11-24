Ледяные блинчики и снежные шары появились на берегах Финского залива

После нахлынувшего на Северную столицу снегопада в городе появилось сразу несколько "чудес природы".

После нахлынувшего на Северную столицу снегопада в городе появилось сразу несколько "чудес природы". Как сообщил Telegram-канал "АстроФотоБолото", у воды скопились снежные шары, ледяные блинчики и ледяное сало.

Так, снежные шары заметили на берегу Финского залива. Они образуются из песка и снега, которые сбиваются в комья и волнами. Со стороны кажется, будто вода играет в футбол, отметили наблюдатели в Зеленогорске.

Ледяные блинчики, или слякотный лёд, появился из-за резкого падения температуры. Они являются результатом столкновения льдин, из-за которого образуется пена, а сами льдины обретают плоскую форму. Одновременно с этим по их краям появляются бортики.

Наконец, название "снежное сало" присвоили вязкой снежной массе, которая плавает на поверхности воды. Можно сказать, что такое явление является разновидностью снежуры.

Ранее синоптик Александр Колесов заявил о старте лыжного сезона в Ленобласти. Бушующий циклон создаст прекрасные условия для лыжников на Карельском перешейке в выходные.

Фото и видео: АстроФотоБолото : Атмосферное