Леди Гага и Ариана Гранде записали совместную песню "Rain On Me"

Трек "Rain On Me" войдет в шестой студийный альбом Леди Гаги "Chromatica", который выйдет 29 мая.

В пятницу, 22 мая, в сети появился совместный клип Леди Гаги и Арианы Гранде на песню "Rain On Me". Ролик опубликован на YouTube-канале Леди Гаги.

Как‑то я плакала так много, что мне казалось, будто это никогда не закончится. Вместо того, чтобы бороться, я решила поделиться этими чувствами отметила Леди Гага.

У клипа практически нет сюжета, девушки просто танцуют под дождем. Однако фанатам совместное творчество двух знаменитых певиц понравилось.

Известно, что соответствующая песня войдет в шестой студийный альбом Леди Гаги "Chromatica", который выйдет 29 мая.

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Видео:Lady Gaga/YouTube