Лебеди-кликуны сделали остановку в Ленобласти перед дальнейшим перелетом

Ленобласть стала перевалочным пунктом для лебедей перед зимовкой.

Осенью Ленинградская область становится временной остановкой для десятков тысяч лебедей, которые направляются к местам зимовки в Западной Европе. Об особенностях сезонной миграции рассказал биолог Павел Глазков.

По словам специалиста, лебеди-кликуны прилетают в Ленобласть из тундры и лесотундры, чтобы ненадолго остановиться, отдохнуть и восполнить запасы энергии перед дальнейшим перелетом. Одну из стай Глазков заметил во Всеволожском районе. Птицы расположились в поле с зеленой травой.

Для отдыха лебеди выбирают большие водоемы или открытые луга, где им проще заметить возможную опасность. Свое название кликуны получили из-за характерной переклички между птицами. Пока основная часть стаи кормится, несколько взрослых особей остаются настороже.

После остановки лебеди продолжают путь в Западную Европу, где проведут зиму. Весной птицы вновь отправятся в обратную дорогу и вернутся в Россию.

Ранее мы рассказывали о том, что с начала года в Петербург и Ленобласть ввезли более 2 тыс. тонн кормов.

Фото: Telegram/"Каждой твари по паре"