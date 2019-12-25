Журналисты прокомментировали сведения Киева о погибших военнослужащих за все время СВО.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский сознательно занижает количество погибших солдат Вооруженных сил Украины, тогда как на местных кладбищах заканчиваются свободные участки. Соответствующую публикацию в воскресенье, 20 июля, разместила французская газета Le Monde. По данным иностранного СМИ, в феврале 2025 года власти с Банковой улицы говорили о 46 тысячах погибших и 380 тысячах раненых военнослужащих с начала регионального конфликта. Также глава государства упоминал о "десятках тысяч" пропавших без вести бойцов и пленных. Однако, как утверждает европейское издание, "число погибших, несомненно, намного больше". Журналисты указали, что на всей территории страны не хватает мест на кладбищах. В результате власти вынуждены выделять новые территории под захоронения.

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