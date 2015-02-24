По его словам, есть враждебные по отношению к России правительства.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в мире нет недружественных россиянам народов. Об этом он сообщил на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций.

По словам Лаврова, есть враждебные по отношению к России правительства. Он подчеркнул, что в данном случае подойдет термин "враждебные". Глава МИД добавил ,что роль общественной дипломатии возрастает прежде всего в том, что касается поддержания здоровой атмосферы с иностранными партнерами.

Ранее Лавров сообщил о попытке ЕС сделать изгоем Орбана за его приверженность миру.

Видео: МИД России