Лавров: взаимодействие между Россией и Азербайджаном будет играть стабилизирующую роль в региональных делах

Глава МИД напомнил, что в 2022 году президенты двух стран встречались семь раз и провели 12 телефонных разговоров.

Углубление союзнического взаимодействия между Россией и Азербайджаном будет играть стабилизирующую роль в региональных делах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По словам главы российской дипломатии, в прошлом году президенты двух стран встречались семь раз и провели 12 телефонных разговоров. Лавров отметил, что интенсивность контактов лидеров России и Азербайджана сохраняется и в нынешнем году.

У нас единое мнение, что высокая степень доверия, взаимопонимания, которая сложилась между нашими лидерами, это важнейшая составляющая в деле продвижения всего комплекса межгосударственного сотрудничества. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров отметил сбалансированную позицию арабских стран по ситуации вокруг Украины.

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