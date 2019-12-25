Он даже не слышал о подобных намерениях.

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил против идеи выездных виз для россиян после окончания пандемии коронавируса. Мнением он поделился в интервью РБК.

Я не вижу никакой необходимости. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По его словам, он даже не слышал о подобных намерениях со стороны тех людей, которые могут принимать хоть какие-то решения в данной сфере.

Ранее мы писали, что Лавров считает, что абсолютной свободы общения после эпидемии уже не будет. По его словам, ограничительные меры будут действовать в транспорте. Глава МИДа отметил, что жёстких мер больше не будет, но снятия всех ограничений ждать не стоит.