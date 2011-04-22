Лавров: вбить клин между Россией и Таджикистаном никому не удастся

Он добавил, что эта дружба будет только крепнуть.

Вбить клин между Россией и Таджикистаном никому не удастся. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на выступлении в Российско-Таджикском (Славянском) университете в Душанбе.

По его словам, многие пытаются вбить клин между двумя странами. Лавров отметил, что многовековая дружба России и Таджикистана является залого дальнейшего углубления и расширения всестороннего взаимовыгодного партнерства и союзничества. Он добавил, что эта дружба будет только крепнуть.

Ранее Лавров заявил, что товарооборот России и Таджикистана вырос на 18%.

Фото: МИД России