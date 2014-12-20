Лавров призвал ЕС не политизировать тему российских вакцин от коронавируса

Он напомнил, что использование "Спутника V" одобрили в Венгрии и Словакии.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, специалисты Российской Федерации и Европейского союза продолжают диалог по вопросу признания отечественных препаратов в ЕС. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с государственным секретарем по иностранным делам Сан-Марино Лукой Беккари.

По словам главы внешнеполитического ведомства России, власти страны надеются, что страны Европы откажутся от политизации темы российских вакцин от COVID-19.

Наша министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, ученые ведут контакты. У них есть контакты с Европейской комиссией, с Европейским агентством по лекарственным препаратам. Мы за то, чтобы контакты были максимально профессиональные, без какой-либо политизации. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр напомнил, что использование российской вакцины одобрили такие страны как Венгрия и Словакия.

Ранее в ВОЗ заявили, что ожидают полного пакета документов по "Спутнику V" для оценки вакцины. Международная организация займется оценкой препарата для профилактики ковида только после того, как РФ представит все необходимые документы.

Видео: МИД РФ