Лавров сравнил встречу с главой МИД Британии с разговором немого с глухим

Почва для диалога была неподготовленной и замерзшей, считает министр.

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров оценил встречу с британской коллегой Элизабет Трасс как "разговором немого с глухим". Такое мнение министр выразил по итогам прошедших переговоров.

По словам Лаврова, британская сторона не хочет слышать российских аргументов. В своей речи он в шутку сказал, что почва диалога между Москвой и Лондоном была неподготовленной и замерзшей, как та земля, по которой, согласно заявлениям западных средств массовой информации, должны пройти российские танки, наступающие на Украину.

Я честно разочарован, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения [по ситуации вокруг Украины] в общем-то упали на неподготовленную почву. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр отметил, российская сторона в ходе прошедших переговоров приводила британским коллегам весомые аргументы, однако чувствовалось то, что они либо не знакомы с подробнейшими разъяснениями, либо их полностью игнорируют.

Ранее Лавров назвал беспрецедентной его встречу с главой МИД Британии.

Видео: Telegram / РИА Новости