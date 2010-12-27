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Лавров рассказал о «переговорах» Путина и Трампа в туалете
Вчера, 23:52
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Sheker
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Лавров рассказал о «переговорах» Путина и Трампа в туалете

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Глава МИД РФ пошутил о гипотетической тайной встрече российского и американского лидеров

Сергей Лавров пошутил о том, что на саммите «большой двадцатки» в Гамбурге Дональд Трамп и Владимир Путин все-таки могли тайно встретиться в четвертый раз. 

«Может быть, ходили вместе в туалет», - пошутил дипломат, комментируя слухи о непубличной встрече президентов России и США.

Согласно этим домыслам, которые в Штатах активно распространяют СМИ, Путин с Трампом провели тайную встречу, на которой американский лидер наверняка предал национальные интересы своей страны. Позже Трамп назвал эти сообщения фейком, в Кремле также подчеркнули, что эта информация является абсурдной.                  

 

 

 

 

 

Фото:
Instagram: mid.ru

 

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Категории: Лента новостей Мировые новости

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