Лавров провел первую встречу с новой главой британского МИД

Переговоры министров были запланированы в рамках Генассамблеи ООН.

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров встретился впервые с новым главой британского внешнеполитического ведомства Элизабет Грасс. Переговоры министров были запланированы в рамках Генассамблеи Организации объединенных наций.

Встреча прошла на фоне новых обвинений британских властей в адрес России. Переговоры проходили в закрытом для представителей средств массовой информации режиме. Грасс и Лавров отметили, что рады возможности провести беседу.

Напомним, 21 сентября британская полиция сообщила, что ею был установлен третий гражданин РФ, якобы причастный к отравлению Скрипалей. Им является некто генерал ГРУ [сейчас - ГУ Генштаба ВС РФ] Денис Сергеев, который использовал псевдоним Сергей Федотов. По данным полицейских, он отдавал приказы двум другим сотрудникам российского ведомства.

В Великобритании утверждают, против Скрипалей было применено нервопаралитическое вещество "Новичок", разработанное в СССР. Предполагается, что нападение было одобрено высшим руководством в Кремле. Москва отрицает всякую причастность к случившемуся.

Ранее глава МИД Франции рассказал о планах встретиться с Лавровым.

Видео: МИД России