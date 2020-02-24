Он отметил, что это стало ответом на атаки с позиций турецких наблюдательных пунктов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал удары по террористам в сирийском Идлибе. Он отметил, что эти меры были предприняты в ответ на атаки с позиций турецких наблюдательных пунктов. Об этом пишут РИА Новости.

По словам Лаврова, никто никогда не договаривался, что по террористам не будут наноситься ответные удары. Они продолжают действовать так, как они действовали. Он уверен, что турецкие военные, работающие на земле, "все прекрасно видят и понимают". Глава МИДа заявил, что Россия будет и дальше противостоять попыткам оправдать террористов, которые "в качестве таковых определены Совбезом ООН".

Ранее мы писали, что Кремль старается не думать о "худших сценариях" в Идлибе.

Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia, FRANCE 24 English