Лавров призвал США, Францию и Германию принудить Украину выполнять Минские договоренности

Россия видит выполнение Минска-2 единственным решением для урегулирования конфликта в Донбассе.

Россия призывает Соединенные Штаты, Францию и Германию принудить Украину выполнять Минские соглашения. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров в ходе "правительственного часа" в Государственной думе.

Министр напомнил, что Россия видит выполнение Минска-2 единственным способом урегулирования конфликта в Донбассе.

Постоянно призываем США, Францию, Германию, других западных коллег, которые имеют влияние на киевский режим, принудить его к неукоснительному выполнению минских договоренностей. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр подчеркнул, что в ходе женевских переговоров президента России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые прошли в июне прошлого года, американская сторона заявляла о намерении добиться выполнения Киевом его обязательств по Минским договоренностям, включая наделение Донбасса особым статусом.

Ранее глава ДНР заявил о готовности к агрессивным действиям со стороны Украины.

Фото и видео: YouTube / Россия 24