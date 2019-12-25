Лавров приравнял нападки на Сталина к атаке на итоги Второй мировой войны

Министр согласился с тезисом, что историю нельзя трогать.

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что попытки выставить Иосифа Сталина главным злодеем являются частью атаки на итоги Второй мировой войны. Об этом он сказал в ходе встречи с ветеранами в Волгограде.

По словам министра, подобные заявления нацелены не только на то, чтобы переписать историю, но и ослабить Российскую Федерацию с политической точки зрения.

Нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны - это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Кроме того, министр согласился с тезисом, что историю нельзя трогать.

Ранее управление Федеральной службы безопасности России по Орловской области рассекретила имена украинцев, которые причастны к казням мирных жителей во время Великой Отечественной Войны.

Фото: МИД России