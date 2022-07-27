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Лавров принял участие в кофейной церемонии в Эфиопии

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По словам Захаровой, дым на экране возник от воскурений.

Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в кофейной церемонии в Эфиопии. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

На опубликованном видео Лавров совместно со своим эфиопским коллегой Демеке Меконненом сидят с чашками с кофе. Захарова отметила, что дым на экране появился от воскурений.

Отметим, что Лавров находится в Эфиопии в рамках обсуждения международной повестки и двустороннего сотрудничества стран.

Ранее Лавров пригласил своего эфиопского коллегу посетить Россию.

Видео: Telegram / Мария Захарова

Теги: кофейная церемония, мид россии, сергей лавров, эфиопия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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