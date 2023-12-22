Лавров прибыл в Гвинею

В ходе текущего визита у главы российского МИД ожидаются двусторонние контакты.

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Гвинею. Об этом сообщает "РИА Новости".

Лавров прилетел в город Конакри. Его у трапа самолета встретил гвинейский коллега Морисанда Куяте. Отмечается, что с Гвинеи начинается новая поездка Лаврова по Африке. Кроме того, этот визит станет шестым за последние два года на африканский континент. В ходе текущего визита у главы российского МИД ожидаются двусторонние контакты.

Ранее Лавров назвал цель Запада изолировать Россию иллюзией.

Видео: Telegram / РИА Новости