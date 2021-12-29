Лавров потребовал от ООН провести арбитраж из-за визовых проблем с США

У российской миссии при организации возникли трудности из-за нерешенных визовых вопросов с США.

Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" о том, что он передал послание генсеку организации Антониу Гутерришу от главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова с требованием о проведении арбитража из-за визовых проблем с Соединенными Штатами.

По словам Небензи, у сотрудников представительства РФ в настоящее время есть сложности с продлением миграционных документов. Так, отметил он, при истечении визы россияне не могут покинуть территорию США, даже если у них для этого есть серьезные причины.

Недавно я был у генерального секретаря и передал ему послание министра [Сергея Лаврова], в котором он перечисляет эти проблемы и требует от генсека начать процедуру арбитража по соответствующей статье со страной пребывания. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Он отметил, российские дипломаты пытаются напрямую контактировать с американскими коллегами и некоторые проблемы удается решить, однако это нельзя назвать системным решением проблем.

Ранее в российском МИД выступили против размещения миротворцев ООН на границе России и Украины.

Фото: МИД России