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Лавров: отношения России и Сербии никому не удастся разрушить

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Глава МИД считает, что страны будут объяснять недопуск российского борта приказами ЕС и НАТО.

Отношения России и Сербии никому не удастся разрушить. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

По его словам, от многих стран будут объяснения, почему они отказали в пролете самолету главы российского МИД в Сербию. Лавров считает, что эти страны станут ссылаться на приказы Евросоюза и НАТО, а те будут говорить, что решение принимали главы государств.

Вы все это прекрасно знаете. Главное заключается в том, что наши отношения с Сербией разрушить никому не удастся.

Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров сообщил, что Москва пригласила главу МИД Сербии посетить Россию.

Видео: МИД России

Теги: мид россии, отношения, россия, сербия, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Новости России,

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