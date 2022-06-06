Лавров: Москва пригласила главу МИД Сербии посетить Россию

Он выразил надежду на то, что ЕС не подвергнет "очередному позорному наказанию" самолет сербского дипломата.

Москва пригласила главу МИД Сербии Николу Селаковича в ближайшее время посетить Россию. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Лавров выразил надежду на то, что Евросоюз не подвергнет "очередному позорному наказанию" самолет сербского дипломата. Он напомнил, что собирался провести "полезные и своевременные встречи" с Селаковичем, а также президентом Сербии Александром Вучичем в рамках своего несостоявшегося визита в Белград.

Конечно же, эти контакты были бы весьма и весьма полезны. Но в любом случае по всем другим каналам эти контакты никуда не исчезают. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее Лавров заявил, что ЕС на Балканах и Украине благоволит тем, кто ущемляет интересы отдельных народов.

Видео: МИД России