На Западе российских партнёров воспринимают как "токсичных".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался назвать имена друзей в ЕС, боясь "спалить хороших ребят". Заявление он сделал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Глава МИДа рассказал о том, как в непростой внешнеполитической ситуации ему удалось подружиться с некоторыми зарубежными коллегами. Лавров подчеркнул, что многие из них занимают довольно высокие посты.

Не хочется "спалить" хороших ребят. Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ

Он отметил, что на Западе российских партнёров воспринимают как "токсичных".

Ранее Лавров назвал условия сотрудничества с Евросоюзом.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE