Лавров назвал беспорядки в России задачей западных санкций

По его словам, цели западных санкций никем не скрываются.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал беспорядки в в стране задачей западных санкций. Об этом он заявил на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате "круглого стола" по Украине.

По его словам, цели западных санкций никем не скрываются. Лавров подчеркнул, что на Западе хотят подорвать российскую экономику и заставить политическое руководство отказаться от самостоятельной линии во внешних делах. Также глава МИД добавил, что к целям санкция относится попытка настроить граждан России против власти.

Ранее Лавров рассказал о будущем процесса дедолларизации в мире.

Фото: МИД России