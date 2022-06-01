Лавров: гибридная война Запада против РФ открывает возможности расширения связей с КНР

Глава МИД РФ рассказал о сотрудничестве в финансовой сфере с Китаем.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что гибридная война коллективного Запада против Москвы открывает возможности расширения связей с Китаем. Он призвал к расширению взаимного сотрудничества между РФ и КНР. Свою позицию министр по иностранным делам высказал в записанном видеообращении, посвященному участникам конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху". Чиновник заметил, что в китайском языке слово "кризис" обознаечается несколькими иероглифами: опасности и возможности.

Уверен: гибридная война, развязанная коллективным Западом против России, открывает новые возможности для расширения российско-китайской практической кооперации, в том числе в области инвестиций и финансов. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр указал коллегам на тот момент, что Россия и Китай будут наращивать применение национальных валют во взаимных расчетах. По мнению Сергея Лаврова, этот процесс особенно важен в тот момент, когда коллективный Запад решил использовать валюту в качестве механизма для шантажа. В России призывают партнеров развивать собственную, независимую финансовую инфраструктуру. В МИД РФ добавили, что на долю рубля и юаня приходится четверть товарооборота, идущего между РФ и КНР.

Захарова: заявляя об "изоляции" России, Западу нужно говорить о себе.

Фото и видео: МИД России