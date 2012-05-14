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Лавров: Запад предложил нереалистичную схему по переподключению РСХБ к SWIFT
Сегодня, 15:20
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Лавров: Запад предложил нереалистичную схему по переподключению РСХБ к SWIFT

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Он также высказался о письме генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке.

Запад предложил нереалистичную схему по переподключению Россельхозбанка (РСХБ) к SWIFT. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Нью-Дели.

По его словам, Запад пытается уговорить Россию на переподключение через филиал в Люксембурге. Лавров отметил, что данный филиал не имеет лицензии на банковские операции. Он также высказался о письме генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке.

Прочитав содержание этого письма, создается впечатление, что опять, к сожалению, пытаются использовать генерального секретаря для того, чтобы продвигать односторонние подходы.

Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров осудил Пашиняна за слова о том, что Москва "сдала" Карабах Баку.

Фото: МИД России

Теги: swift, запад, мид россии, россельхозбанк, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Новости России,

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