РФ уведомила страны ОБСЕ о своей позиции.

Сергей Лавров: Россия встревожена позицией стран НАТО по неделимости безопасности. Такое заявление министр внешнеполитического ведомства сделал по результатам проведенного телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. В Москве уверены в том, что Вашингтон пренебрегает принципом неделимости безопасности.

Этот ключевой принцип международного права, согласованный на евроатлантическом пространстве, наши западные коллеги пытаются попросту даже не проигнорировать, а предать полному забвению. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что для того, чтобы принцип не был предан забвению, российская сторона направила всем министрам по внешней политике (иностранных дел) стран-участниц ОБСЕ и некоторым другим государствам позицию Москвы по ситуации. Речь идет об отдельном послании от дипломатов. Вечером 1 февраля Сергей Лавров подтвердил своему американскому коллеге, что РФ не позволит США "замотать" вопрос, а будет настаивать на проведении честного разговора. Москва потребует от Запада объяснений, почему он не хочет выполнять свои международные обязательства или подходит к проблеме избирательно.

Секретарь СНБО Украины Данилов: Минские соглашения приведут к разрушению страны.

Фото и видео: МИД России

