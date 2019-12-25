Лавров: Россия не пойдет на компромисс по Украине, ставящий под угрозу судьбы людей

По его словам, представители Запада, которые сомневаются в позиции Москвы, могут и дальше заблуждаться.

Россия не пойдет на компромисс по Украине, ставящий под угрозу судьбы людей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.

По его словам, для России приоритетом является защита людей. Он подчеркнул, что представители Запада, которые сомневаются в позиции Москвы, могут и дальше заблуждаться.

Наша совесть прозрачна и чиста. Не потому, что мы редко ею пользуемся. А потому, что мы много раз обжигались. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее Лавров заявил, что РФ ценит решение генсека ОБСЕ приехать с визитом в Москву.

Фото: МИД России