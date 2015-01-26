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Лавров: Россия намерена вывести экономическое сотрудничество с Гвинеей-Бисау на новый уровень

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Он отметил, что для развития политического диалога стороны планируют подписать меморандум о политических консультациях между внешнеполитическими ведомствами.

Россия рассчитывает на дальнейшее развитие торгово-экономических связей с Гвинеей-Бисау. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что для развития политического диалога стороны планируют подписать меморандум о политических консультациях между внешнеполитическими ведомствами. Затем должно последовать наращивание торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества.

Сергей Лавров также отметил, что назначенный в этом году послом Гвинеи-Бисау в Москве Алфреду Криштовау Гомеш Лопеш  "активно приступил к работе".

В свою очередь глава МИД Гвинеи-Бисау Сузи Карла Барбоза указала на чрезвычайную важность отношений с Москвой для ее страны.

Ранее стало известно, что Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО.

Видео: МИД Россия

Теги: гвинея-бисау, сергей лавров
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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