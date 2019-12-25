Лавров: Москва готова содействовать подписанию мирного договора между Баку и Ереваном

Глава МИД отметил, что договор стал возможным благодаря нескольким трехсторонним саммитам.

Москва готова содействовать подписанию мирного договора между Баку и Ереваном. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции высокого уровня, посвященной историческим южнорусским землям.

По его словам, Россия искренне желает успеха Армении и Азербайджану в этом направлении. Лавров отметил, что договор стал возможным благодаря нескольким трехсторонним саммитам. Также глава МИД подчеркнул, что подписание мирного договора с Азербайджаном является непременным условием для реализации на практике прорабатываемой сейчас Арменией инициативы "Перекресток мира".

Ранее мы сообщали, что Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Фото: МИД России