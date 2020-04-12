"Лахта Центр" в честь 12 апреля "улетел в космос"

Акция приурочена ко Дню космонавтики.

Сегодня, 12 апреля, в честь Дня космонавтики "Лахта Центр" подготовил необычное поздравление для петербуржцев. Небоскреб с помощью подсветки превратился в стартующую ракету. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Видео появилось в официальной группе делового комплекса в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, что "Лахта Центр" в 462 метра — самый высокий небоскрёб в Европе.

Ранее мы сообщили, что в районе "Лахта-центра" построят подземный пешеходный переход.

Видео: "Лахта Центр" / Вконтакте