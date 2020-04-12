"Лахта Центр" в честь 12 апреля "улетел в космос"

Сегодня, 12 апреля, в честь Дня космонавтики "Лахта Центр" подготовил необычное поздравление для петербуржцев. Небоскреб с помощью подсветки превратился в стартующую ракету. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".
Видео появилось в официальной группе делового комплекса в социальной сети "ВКонтакте".
Напомним, что "Лахта Центр" в 462 метра — самый высокий небоскрёб в Европе.
Ранее мы сообщили, что в районе "Лахта-центра" построят подземный пешеходный переход.
Видео: "Лахта Центр" / Вконтакте
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