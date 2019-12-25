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На Лабораторном проспекте сгорел автомобиль "Ауди"
Сегодня, 10:23
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На Лабораторном проспекте сгорел автомобиль "Ауди"

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В машине огонь уничтожил сгораемые части. Пожар удалось потушить за 13 минут. 

Сегодня, 11 июня, в Калининском районе произошел пожар. Ранним утром на Лабораторном проспекте вспыхнул автомобиль "Ауди" на пересечении с проспектом Маршала Блюхера, 17. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 5:50. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В автомобиле марки "Ауди" огонь уничтожил сгораемые части. Пожар удалось потушить за 13 минут. 

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что в Кронштадте на КАД горел "Мерседес".

Фото: Piter.tv

Теги: лабораторный проспект, мчс, сгорел автомобиль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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