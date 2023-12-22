ЛСР приобрела имущество "Метростроя" на улице Ивана Черных

В состав лота вошёл особняк Ф. Тейхмана, построенный в конце XIX века и имеющий площадь около 600 кв.м, который является объектом культурного наследия регионального значения.

В рамках процедуры банкротства ОАО "Метрострой" был продан производственно-складской комплекс, который занимает площадь 17,1 тыс. кв.м вместе с земельным участком общей площадью 6,2 тыс. кв.м на улице Ивана Черных, 16. Лот был приобретён ООО "Специализированный застройщик "ЛСР.Северо-Запад 2" (группа ЛСР), которая предложила сумму в размере 2,81 млрд рублей, превышающую начальную цену в 2,44 млрд рублей. Об этом пишет "Деловой Петербург".

В состав лота также вошёл особняк Ф. Тейхмана, построенный в конце XIX века и имеющий площадь около 600 кв.м, который является объектом культурного наследия регионального значения. По данным Российского аукционного дома (РАД), примерно 50% площадей производственно-складского комплекса арендованы различными компаниями на краткосрочной основе.

Как добавил генеральный директор РАД Андрей Степаненко, предложение о приобретении лота почти на 400 млн рублей превышающее начальную цену, является дополнительной гарантией удовлетворения требований кредиторов и демонстрирует серьёзность намерений инвесторов по реализации проекта на данной территории.

Ранее мы сообщили о том, что завод "Метростроя" на Ново-Никитинской продают за 2,7 млрд рублей.

Фото: Citywalls.ru