Жителей Васильевского острова беспокоит судьба благоустройства Морской набережной от ЛСР

Местные жители считают, что "Группа ЛСР" может не выполнить обязательств по благоустройству Морской набережной. Первую очередь застройщик обещал сдать к 2022 году, но при этом до сих пор не разработал и не подал проект в Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА). Обеспокоенным местным жителям в компании также не могут дать четкого ответа.

Депутат МО "Гавань" Нелли Вавилина направила два обращения на тему благоустройства территории намыва, где компания "Группа ЛСР" возводит ЖК "Морская набережная". Местные жители обеспокоены тем, что фирма не станет благоустраивать здесь береговую линию, как обещала сделать это еще в 2018-м году. Одно обращение политик направила на имя гендиректора ООО "ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад", в котором просила уточнить статус проекта благоустроенной набережной согласно концепции "Студии 44". Второе письмо было направлено на имя губернатора Петербурга, где Вавилина попросила прояснить вопрос о наличии обязательств застройщика по благоустройству берега.

Обращения Вавилиной в вышестоящую инстанцию связанно с обеспокоенностью жителей Васильевского острова, которые хотят видеть благоустроенную береговую линию на месте намыва от "ЛСР". Сейчас по месту строительства объекта компании действуют правила планировки территории и план межевания территории Невской губы Финского залива западнее Васильевского острова (ППиМТ). Согласно документу, утвержденному 22.12.2014, в этом месте предусмотрена магистральная улица районного значения.

Компания "ЛСР" с начала возведения объекта обещала вместо дороги создать здесь благоустроенную набережную. В 2018 году проводился конкурс "Парковая линия", по итогам которого была утверждена концепция береговой линии от бюро "Студия 44". Однако запросы депутата в вышестоящий Комитет по градостроительству и архитектуре не дали результатов, поскольку в КГА не получали от "ЛСР" проекта благоустройства набережной у возводимого ЖК.

Сдать первый этап жилья "ЛСР" обещает в четвертом квартале следующего года. Местные жители, добивающиеся ясности от компании опасаются, что организация может отказаться от своих планов и береговая линия будет ограничена гранитом.

Напомним, что "Группа ЛСР" работает в Петербурге с 1993 года. В период с 2018 по 2020 годы ее возглавлял экс-министр транспорта РФ Максим Соколов, позднее ушедший на пост вице-губернатора Северной столицы. Место главы строительной компании вновь занял друг чиновника Андрей Молчанов, с которым Соколов знаком еще с учебы в ЛГУ. По информации издания "Версия", отношения с семьей знакомого открыли дорогу во власть. Отчим друга – бывший вице-губернатор Петербурга Юрий Молчанов – дал старт карьере Соколова, порекомендовав его в начале нулевых на должность председателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам. На новой должности вице-губернатор за короткий срок согласовал статус стратегического инвестпартнера компании из холдинга First Quantum для реализации проекта "Морской фасад" (намыв 476 Га новых территорий), что ознаменовалось скандалом. Компания "ЛСР" также обеспечивала завоз песка для намыва, а позднее смогла получить земельные участки для строительства, на одном из них ЛСР начала возведение ЖК "Морская набережная".