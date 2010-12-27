ЛГБТ-кинофестиваль во второй раз прервали из-за сообщения о бомбе

Сегодня проходит второй день фестиваля "Бок о бок".

Второй день подряд неизвестные срывают ЛГБТ-кинофестиваль "Бок о бок" в отеле "Сокос". Киносеанс пришлось приостановить из-за сообщения о заминировании здания, сообщили организаторы в социальных сетях.

Из-за инцидента пришлось перенести показ сборника короткометражных фильмов на другой день. Проверка здания длилась около часа.

Фестиваль стартовал вчера, 14 ноября. Его пришлось прервать из-за сообщения о бомбе, из помещения эвакуировали около 80 человек.

Фото: Фестиваль "Бок о бок" / VK