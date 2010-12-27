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ЛГБТ-кинофестиваль во второй раз прервали из-за сообщения о бомбе
Сегодня, 22:10
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nadezhda_sib

ЛГБТ-кинофестиваль во второй раз прервали из-за сообщения о бомбе

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Сегодня проходит второй день фестиваля "Бок о бок".

Второй день подряд неизвестные срывают ЛГБТ-кинофестиваль "Бок о бок" в отеле "Сокос". Киносеанс пришлось приостановить из-за сообщения о заминировании здания, сообщили организаторы в социальных сетях.

Из-за инцидента пришлось перенести показ сборника короткометражных фильмов на другой день. Проверка здания длилась около часа. 

Фестиваль стартовал вчера, 14 ноября. Его пришлось прервать из-за сообщения о бомбе, из помещения эвакуировали около 80 человек.

Фото: Фестиваль "Бок о бок" / VK 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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