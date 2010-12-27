ЛГБТ-кинофестиваль в Петербурге прервали из-за звонка о бомбе

Участники отметили, что такое происходит уже не в первый раз.

ЛГБТ-кинофестиваль, который проходит сегодня на Васильевском острове, посетили правоохранители. Причиной этого стал звонок о заминировании здания. Информация об этом появилась на официальной странице события в Instagram.

Фестиваль "Бок о бок" начался в 19:00 отеле Сокос. Сначала организаторы не отреагировали на сообщение о бомбе, но администрация отеля настояла на эвакуации людей. Около 80 человек вывели из здания. На месте работали сотрудники полиции вместе с собакой.

Полчаса назад организаторы сообщили о том, что помещение открыли.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что правоохранитель решил посетить феминистский фестиваль "Ребра Евы".

Фото: скрин из трансляции сообщества фестиваля в VK