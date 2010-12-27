Правоохранитель решил посетить феминистский фестиваль "Ребра Евы"

Вечером 10 ноябре в Петербурге начался международный фестиваль феминистского театра, кино и перформанса "Рёбра Евы". Среди зрителей оказался представитель правоохранительных органов, сообщили в официальном сообществе проекта "ВКонтакте".

Причиной визита стало жалоба противника ЛГБТ-сообществ Тимура Булатова. Правоохранитель пришел посмотреть спектакль "10 сцен сексуального насилия", который начался в 18:00. Также сотрудник полиции попросил у организаторов показать договор аренды, рассказала правозащитница Варя Михайлова "Медиазоне".

Судя по всему, все закончилось мирно.

"Все хорошо, беспокоятся за наше с вами будущее", - написали в сообществе.

Как говорят о себе организаторы, Рёбра Евы - это социально-художественный проект, посвященный борьбе с гендерной дискриминацией. Международный фестиваль феминистского театра, кино и перформанса "Рёбра Евы" проходит уже в четвертый раз.

Фото: vk.com/rebra_evi