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Правоохранитель решил посетить феминистский фестиваль "Ребра Евы"
Сегодня, 20:40
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Правоохранитель решил посетить феминистский фестиваль "Ребра Евы"

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Вечером 10 ноябре в Петербурге начался международный фестиваль феминистского театра, кино и перформанса "Рёбра Евы". Среди зрителей оказался представитель правоохранительных органов, сообщили в официальном сообществе проекта "ВКонтакте".

Причиной визита стало жалоба противника ЛГБТ-сообществ Тимура Булатова. Правоохранитель пришел посмотреть спектакль "10 сцен сексуального насилия", который начался в 18:00. Также сотрудник полиции попросил у организаторов показать договор аренды, рассказала правозащитница Варя Михайлова "Медиазоне". 

Судя по всему, все закончилось мирно. 

"Все хорошо, беспокоятся за наше с вами будущее",

- написали в сообществе. 

Как говорят о себе организаторы, Рёбра Евы - это  социально-художественный проект, посвященный борьбе с гендерной дискриминацией. Международный фестиваль феминистского театра, кино и перформанса "Рёбра Евы" проходит уже в четвертый раз. 

Фото: vk.com/rebra_evi

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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