Спасатели эвакуировали 25 человек из горящего дома в Кудрово

Очевидцы засняли дым, который валил из окна квартиры.

Днем 23-го декабря в Кудрово загорелась квартира на одном из верхних этажей. Спасатели эвакуировали из здания 25 человек по маршевой лестнице, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти.

Сообщение о пожаре в доме на Английском проспекте поступило в 16:20. В огне оказалась территория площадью 10 кв. метров. В 17:05 пожар локализовали. По словам очевидцев, спасатели сработали оперативно.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти отправили под стражу мужчину, державшего в рабстве бывшего десантника.

Видео: vk.com/kudrovolife