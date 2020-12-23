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Спасатели эвакуировали 25 человек из горящего дома в Кудрово

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Очевидцы засняли дым, который валил из окна квартиры.

Днем 23-го декабря в Кудрово загорелась квартира на одном из верхних этажей. Спасатели эвакуировали из здания 25 человек по маршевой лестнице, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти.

Сообщение о пожаре в доме на Английском проспекте поступило в 16:20. В огне оказалась территория площадью 10 кв. метров. В 17:05 пожар локализовали. По словам очевидцев, спасатели сработали оперативно. 

Информация о пострадавших уточняется. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти отправили под стражу мужчину, державшего в рабстве бывшего десантника. 

Видео: vk.com/kudrovolife

Теги: кудрово, пожар
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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