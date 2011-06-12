Квартир в "хрущёвках" Петербурга стало в два раза меньше

Самый дешёвый объект продают за 3,9 млн рублей, а самый дорогой – за 11,5 млн рублей.

"Хрущевки" строились в Ленинграде с 1958 по 1970 год. За это время возвели 2 356 домов общей площадью 8,9 млн кв. метров. На вторичном рынке Петербурга можно найти всего 76 подобных квартир на данный момент, передает агентство "ДАРКО" в среду, 28 июля. Хотя в апреле текущего года предложений было в два раза больше.

Эксперты промониторили предложения и пришли к выводу, за сколько продают самую дешевую и самую дорогу квартиру. Сейчас основная часть предложения – 34 квартиры – это 2-комнатные объекты. Средняя цена за двухкомнатную квартиру сегодня составляет 5,88 млн рублей. При этом средняя площадь такой квартиры составляет 43,95 кв. м. Самый скромный выбор представлен в сегменте 4-комнатных квартир – всего 7 лотов. Здесь средняя цена за объект составляет 5,78 млн рублей, а средняя площадь находится на уровне 49 кв. м.

В среднем квартира стоит 5,87 млн рублей, то есть один "квадрат" может обойтись за 135 тысяч рублей. Самая доступная квартира стоит 3,85 млн рублей в Красносельском районе. Ее площадь всего 31 "квадрат". А самая дорогая "хрущевка" обойдется в 11,5 млн рублей за 75 "квадратов". Этот лот расположен недалеко от "Елизаровской".

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Фото: Википедия