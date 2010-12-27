Концерт российско-норвежского джазового квартета "Трескатреск"

Программа концерта состоит из двух частей. В первой выступит российско-норвежский коллектив, а затем российское трио.

Ведущие петербургские и норвежские музыканты выступят с программой "Трескатреск". В джазовый квартет входят пианист Андрей Кондаков, контрабасист Владимир Волков, саксофонист Ула Асдаль Рокконес и барабанщик Якоп Янссённ Хауан.

Ула Рокконес участвует не только в джазовых, но и фольклорных проектах, концертах классической музыки, а Якоп Янссённ также создает саундтреки к фильмам, видеоиграм и рекламе.

Во втором отделении зрителей ждет необычная коллаборация под названием Cool Train Project. К Владимиру Волкову и барабанщику Гарику Багдасаряну присоединится вибрафонист Леша Чижик, что создаст новое, интересное звучание.

Адрес: Государственная академическая Капелла (наб. реки Мойки, 20)

Цена: от 700 рублей

Возрастное ограничение: 18+

Фото: предоставлено-организатором