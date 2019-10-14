Неожиданно. Кузя из "Универа" снял клип о Кавказе

Клип уже собрал более 17 тысяч просмотров.

В минувшие выходные, 12 октября, в сети появился клип Виталия Гогунского под названием "Кавказ". Ролик опубликован на You-Tube канале певца и актера.

Дорогие братья, это для вас. Здравствуй, Кавказ поет Виталий

Режиссером клипа выступил Виктор Козленко. Локациями для съемок стали горные просторы Пятигорска. В клипе также появился ансамбль кавказского танца. диджей "Vini" и настоящий орел по кличке Эльбрус.

Клип уже собрал более 17 тысяч просмотров. Пользователи в восторге от нового амплуа Кузи из сериала "Универ".

Ранее мы сообщали о том, что "Джокер" вторую неделю подряд возглавляет российский прокат.

Видео:Гогунский Live/YouTube