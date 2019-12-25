Кузбассовец с особой жестокостью убил двух маленьких детей и тещу, чтобы не платить алименты

Преступление удалось раскрыть спустя 10 лет после совершения.

В Кузбассе суд признал мужчину виновным в жестоком убийстве детей и тещи и отправил его на пожизненное.

Следствием и судом установлено, что в мае 2005 года мужчина, не желавший признавать отцовство и платить алименты, поджег дом, где находились двое маленьких детей (8 месяцев и 1,5 года), 27-летняя мать детей и 50-летняя бабушка малышей. Мужчина облил бензином и поджег не только сам дом, но и дверь, и дом, отрезав пути к спасению.

Однако молодой женщине удалось выбраться и вытащить из дома детей и маму. Но, спасти детей и старшую женщину не смогли. Они скончались в больнице от болевого шока. 27-летняя женщина несколько месяцев находилась в коме, что помогло ей выжить.

Причастность мужчины к смерти 3 человек удалось установить только в 2015 году.

Работа продолжалась долгие годы, и весной 2015 года в результате грамотно спланированных и проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были установлены лица, знающие об обстоятельствах совершения преступления 10-летней давности. Следствием получены неопровержимые доказательства причастности мужчины к поджогу. По делу проведено порядка 20 различных судебных экспертиз, допрошено более 100 свидетелей. СУ СК РФ по Кемеровской области

Следственные органы уточняют, что мужчина так и не признал свою вину и не сознался в преступлении. Всячески препятствовал следствию, сменил 20 адвокатов, а также оказывал давление на бывшую сожительницу.

Состоявшийся суд отправил жестокого убийцу в колонию особого режима на пожизненное заключение.

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Фото: Piter.TV